Тренер, обыгрывавший "Реал", задумался об отставке из украинского клуба

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Тренер, обыгрывавший "Реал", задумался об отставке из украинского клуба

Фото: твиттер "Шерифа"/Автор неизвестен

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб заговорил о возможной отставке.

Терпение тренера едва не лопнуло после поражения от "Александрии" (0:2). Его команда ни разу не выиграла в 7 матчах УПЛ в новом сезоне.

"Нет желания приходить и комментировать матч. О чем говорить… Если команда не может забить, не может выиграть. Трудно. Не могу этого понять. У меня уже такое ощущение, что здесь два варианта, почему так. Наверное, здесь первый вариант – плохой тренер.

Пора что-то менять в этой жизни. Всю команду не сменишь, может надо сменить тренера. Вот такое предложение… Возможно, не заслуживаю. Мне легче было ездить на фронт и помогать там. А здесь… Здесь пока тяжело. Пока не могу понять, с чем это связано. Насчет игры скажу, что мы ничем не уступали. Уступили только в том, что не забили", - сказал он.

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