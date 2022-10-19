Тренер, обыгрывавший "Реал", задумался об отставке из украинского клуба
Фото: твиттер "Шерифа"/Автор неизвестен
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб заговорил о возможной отставке.
Терпение тренера едва не лопнуло после поражения от "Александрии" (0:2). Его команда ни разу не выиграла в 7 матчах УПЛ в новом сезоне.
"Нет желания приходить и комментировать матч. О чем говорить… Если команда не может забить, не может выиграть. Трудно. Не могу этого понять. У меня уже такое ощущение, что здесь два варианта, почему так. Наверное, здесь первый вариант – плохой тренер.
Пора что-то менять в этой жизни. Всю команду не сменишь, может надо сменить тренера. Вот такое предложение… Возможно, не заслуживаю. Мне легче было ездить на фронт и помогать там. А здесь… Здесь пока тяжело. Пока не могу понять, с чем это связано. Насчет игры скажу, что мы ничем не уступали. Уступили только в том, что не забили", - сказал он.
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