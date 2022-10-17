Тренер "Ньюкасла" высказался о возможности трансфера Роналду

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Тренер "Ньюкасла" высказался о возможности трансфера Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выразил мнение, что его команда не нуждается в приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Наша стратегия предусматривает развитие команды в долгосрочной перспективе. В данный момент мы располагаем довольно возрастным составом, поэтому стремимся покупать молодых футболистов, чтобы снизить средний возраст. Поэтому могу сказать, что нам не нужен Роналду. Безусловно, он является выдающимся игроком, но это не тот трансфер, который необходим "Ньюкаслу", - приводит слова Хау Daily Mail.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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