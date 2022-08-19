Тренер "МЮ" рассказал, рассчитывает ли на Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал будущее Криштиану Роналду в своей команде.
По словам тренера, португалец входит в планы на новый сезон.
"Это все, что я могу сказать. Не понимаю, почему концентрируются на этом. [С "Брентфордом"] такая игра и такое отношение были со стороны всей команды, включая Роналду", - сказал он.
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|8
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|17
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|Уотфорд
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|24
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|Норвич Сити
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