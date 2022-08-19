Тренер "МЮ" рассказал, рассчитывает ли на Роналду

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Тренер "МЮ" рассказал, рассчитывает ли на Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал будущее Криштиану Роналду в своей команде.

По словам тренера, португалец входит в планы на новый сезон.

"Это все, что я могу сказать. Не понимаю, почему концентрируются на этом. [С "Брентфордом"] такая игра и такое отношение были со стороны всей команды, включая Роналду", - сказал он.

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