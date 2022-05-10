Тренер "Лидса" прокомментировал вероятный переход Холанда в "Манчестер Сити"

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Тренер "Лидса" прокомментировал вероятный переход Холанда в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Главный тренер "Лидса" Джесси Марш высказался о возможном трансфере норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

"Эрлинг Холанд должен стать одним из лучших игроков мира. У него есть для этого все качества и талант.

Хотел бы я, чтобы он перешёл в "Лидс", где он родился (смеётся). Я понимаю его решение перейти в "Манчестер Сити". Думаю, он может подойти к любому стилю игры и уверен, что он сделает "Манчестер Сити" ещё лучше.

Эта команда является, на сегодняшний день, если не лучшей, то точно одной из лучших команд в мире",- сказал американский специалист.

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