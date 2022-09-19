Тренер Хацкевич возглавил новый клуб

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Тренер Хацкевич возглавил новый клуб

Фото: фэйсбук "Кармиотиссу"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Кармиотиссу" на официальном сайте объявила о назначении белоруса Александра Хацкевича на пост главного тренера.

Детали контракта между кипрским клубом и тренером не разглашаются. Стоит отметить, что "Кармиотисса" после четырех туров занимает лишь 12-е в чемпионате Кипра, в котором играют 14 команд.

48-летний Хацкевич ранее тренировал "Динамо" (Минск), юношескую сборную Беларуси, "Витебск", входил в тренерский штаб сборной Украины, "Динамо" (Киев), сборную Беларуси, вновь "Динамо" (Киев) и "Ротор".

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