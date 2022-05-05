Тренер "Динамо" Шварц может возглавить клуб Бундеслиги

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Тренер "Динамо" Шварц может возглавить клуб Бундеслиги

Фото: твиттер московского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц может возглавить берлинскую "Герту", сообщает Kicker.

По сведениям источника, немецкий клуб по окончании сезона собирается расстаться с нынешним наставником Феликсом Магатом и рассматривает Шварца в качестве приоритетного варианта. За два тура до окончания сезона "Герта" на четыре очка опережает зону вылета и, скорее всего, сохранит место в Бундеслиге.

43-летний Шварц тренирует "Динамо" с 2020 года. Под его руководством динамовцы в данный момент занимают второе место в Российской Премьер-лиге, а также вышли в полуфинал Кубка России.

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