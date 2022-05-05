Тренер "Динамо" Шварц может возглавить клуб Бундеслиги
Фото: твиттер московского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц может возглавить берлинскую "Герту", сообщает Kicker.
По сведениям источника, немецкий клуб по окончании сезона собирается расстаться с нынешним наставником Феликсом Магатом и рассматривает Шварца в качестве приоритетного варианта. За два тура до окончания сезона "Герта" на четыре очка опережает зону вылета и, скорее всего, сохранит место в Бундеслиге.
43-летний Шварц тренирует "Динамо" с 2020 года. Под его руководством динамовцы в данный момент занимают второе место в Российской Премьер-лиге, а также вышли в полуфинал Кубка России.
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|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
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|Аугсбург
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|Майнц 05
|32
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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