Тренер "Баварии" высказался о разгроме в первом матче Бундеслиги
Фото: твиттер Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн пообщался с журналистами после победы своей команды над "Айнтрахтом" со счётом 6:1 в первом туре Бундеслиги.
По словам наставника, его поразила игра команды в первом тайме.
"Нормально, что во второй половине матча мы немного сбавили обороты. Это было разумное решение, если оценить наш календарь на следующие несколько месяцев. Наш футбол в первом тайме было очень и очень приятно смотреть! Мне очень нравится, что "Бавария" может быть очень разнообразной в атаке.
Мане даёт нам больше гибкости. Благодаря такой работе нам меньше приходится защищаться", - сказал он.
Напомним, что в этой игре Мане отметился дебютным голом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20