Тренер "Баварии" высказался о разгроме в первом матче Бундеслиги

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Тренер "Баварии" высказался о разгроме в первом матче Бундеслиги

Фото: твиттер Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн пообщался с журналистами после победы своей команды над "Айнтрахтом" со счётом 6:1 в первом туре Бундеслиги.

По словам наставника, его поразила игра команды в первом тайме.

"Нормально, что во второй половине матча мы немного сбавили обороты. Это было разумное решение, если оценить наш календарь на следующие несколько месяцев. Наш футбол в первом тайме было очень и очень приятно смотреть! Мне очень нравится, что "Бавария" может быть очень разнообразной в атаке.

Мане даёт нам больше гибкости. Благодаря такой работе нам меньше приходится защищаться", - сказал он.

Напомним, что в этой игре Мане отметился дебютным голом.

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