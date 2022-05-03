Траоре покинет "Барселону"

Фото: твиттер Адамы Траоре/Автор неизвестен

"Барселона" не будет выкупать трансфер испанского полузащитника "Вулверхэмптона" Адаму Траоре, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство и тренерский штаб каталонского клуба не впечатлила игра хавбека. Таким образом, летом он вернется в английский клуб.

26-летний Траоре выступает за "Барселону" с января 2022 года на правах аренды. За каталонцев он провел 15 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи.

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