Transfermarkt представил сборную РПЛ по итогам сезона

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Авторитетный портал Transfermarkt представил символическую сборную российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Интересно, что также ресурс и представил актуальную трансферную стоимость футболистов.

Сборная РПЛ выглядит так:

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар", € 16 млн).

Защитники: Дуглас Сантос ("Зенит", € 16 млн), Вильмар Барриос ("Зенит", € 20 млн), Родригао ("Сочи", € 3,5 млн), Марио Фернандес (ЦСКА, € 8 млн).

Полузащитники: Кристиан Нобоа ("Сочи", € 1 млн), Себастьян Шиманьски ("Динамо", € 14 млн), Клаудиньо ("Зенит", € 18 млн), Арсен Захарян ("Динамо", € 15 млн).

Нападающие: Матео Кассьерра ("Сочи", € 4,5 млн), Гамид Агаларов ("Уфа", € 6 млн).

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