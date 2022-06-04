Transfermarkt представил сборную РПЛ по итогам сезона
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Авторитетный портал Transfermarkt представил символическую сборную российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Интересно, что также ресурс и представил актуальную трансферную стоимость футболистов.
Сборная РПЛ выглядит так:
Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар", € 16 млн).
Защитники: Дуглас Сантос ("Зенит", € 16 млн), Вильмар Барриос ("Зенит", € 20 млн), Родригао ("Сочи", € 3,5 млн), Марио Фернандес (ЦСКА, € 8 млн).
Полузащитники: Кристиан Нобоа ("Сочи", € 1 млн), Себастьян Шиманьски ("Динамо", € 14 млн), Клаудиньо ("Зенит", € 18 млн), Арсен Захарян ("Динамо", € 15 млн).
Нападающие: Матео Кассьерра ("Сочи", € 4,5 млн), Гамид Агаларов ("Уфа", € 6 млн).
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