Transfermarkt представил новый рейтинг самых дорогих клубов в мире
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Портал Тransfermarkt представил новый рейтинг самых дорогих клубов в мире.
Первое место занимает "Манчестер Сити", стоимость игроков которого составляет 1,06 миллиарда евро. При этом "горожане" являются единственным в мире клубом, который перешагнул отметку в миллиард евро. Второе место занимает "Ливерпуль" (925 миллионов евро). В топ-3 также входит ПСЖ (890).
Топ-20 самых дорогих клубов в мире по версии Transfermarkt выглядит так:
1. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,06 миллиарда евро
2. "Ливерпуль" (Англия) - 925 млн
3. ПСЖ (Франция) - 890
4. "Бавария" (Германия) - 878
5. "Челси" (Англия) - 861
6. "Реал" (Испания) - 837
7. "Барселона" (Испания) - 813
8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 798
9. "Тоттенхэм" (Англия) - 685
10. "Арсенал" (Англия) - 665
11. "Атлетико" (Испания) - 611
12. "Интер" (Италия) - 592
13. "Милан" (Италия) - 550
14. "Астон Вилла" (Англия) - 505
15. "Ювентус" (Италия) - 502
16. "РБ Лейпциг" (Германия) - 484
17. "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 483
18. "Наполи" (Италия) - 480
19. "Вест Хэм" (Англия) - 471
20. "Байер" (Германия) - 469.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18