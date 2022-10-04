Transfermarkt представил новый рейтинг самых дорогих клубов в мире

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Transfermarkt представил новый рейтинг самых дорогих клубов в мире

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Портал Тransfermarkt представил новый рейтинг самых дорогих клубов в мире.

Первое место занимает "Манчестер Сити", стоимость игроков которого составляет 1,06 миллиарда евро. При этом "горожане" являются единственным в мире клубом, который перешагнул отметку в миллиард евро. Второе место занимает "Ливерпуль" (925 миллионов евро). В топ-3 также входит ПСЖ (890).

Топ-20 самых дорогих клубов в мире по версии Transfermarkt выглядит так:

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,06 миллиарда евро

2. "Ливерпуль" (Англия) - 925 млн

3. ПСЖ (Франция) - 890

4. "Бавария" (Германия) - 878

5. "Челси" (Англия) - 861

6. "Реал" (Испания) - 837

7. "Барселона" (Испания) - 813

8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 798

9. "Тоттенхэм" (Англия) - 685

10. "Арсенал" (Англия) - 665

11. "Атлетико" (Испания) - 611

12. "Интер" (Италия) - 592

13. "Милан" (Италия) - 550

14. "Астон Вилла" (Англия) - 505

15. "Ювентус" (Италия) - 502

16. "РБ Лейпциг" (Германия) - 484

17. "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 483

18. "Наполи" (Италия) - 480

19. "Вест Хэм" (Англия) - 471

20. "Байер" (Германия) - 469.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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