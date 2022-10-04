Transfermarkt представил новый рейтинг самых дорогих клубов в мире

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Портал Тransfermarkt представил новый рейтинг самых дорогих клубов в мире.

Первое место занимает "Манчестер Сити", стоимость игроков которого составляет 1,06 миллиарда евро. При этом "горожане" являются единственным в мире клубом, который перешагнул отметку в миллиард евро. Второе место занимает "Ливерпуль" (925 миллионов евро). В топ-3 также входит ПСЖ (890).

Топ-20 самых дорогих клубов в мире по версии Transfermarkt выглядит так:

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,06 миллиарда евро

2. "Ливерпуль" (Англия) - 925 млн

3. ПСЖ (Франция) - 890

4. "Бавария" (Германия) - 878

5. "Челси" (Англия) - 861

6. "Реал" (Испания) - 837

7. "Барселона" (Испания) - 813

8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 798

9. "Тоттенхэм" (Англия) - 685

10. "Арсенал" (Англия) - 665

11. "Атлетико" (Испания) - 611

12. "Интер" (Италия) - 592

13. "Милан" (Италия) - 550

14. "Астон Вилла" (Англия) - 505

15. "Ювентус" (Италия) - 502

16. "РБ Лейпциг" (Германия) - 484

17. "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 483

18. "Наполи" (Италия) - 480

19. "Вест Хэм" (Англия) - 471

20. "Байер" (Германия) - 469.

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