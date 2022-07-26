Трансфер Роналду в "Атлетико" маловероятен

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Трансфер Роналду в "Атлетико" маловероятен

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Трансфер форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в "Атлетико" маловероятен.

Как пишет The Athletic, испанский клуб для покупки форварда должен продать кого-то и выручить от потенциальных сделок 40 млн евро. 

По этой причине форварда вряд ли подпишут этим летом.

Ранее Криштиану вернулся в Манчестер, чтобы начать переговоры с "Манчестер Юнайтед" о своем будущем.

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