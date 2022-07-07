Трансфер Оздоева в сильный европейский клуб сорвался
Фото: твиттер Магомеда Оздоева\Автор неизвестен
Бывший игрок "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о том, что был в шаге от перехода в сильный европейский клуб.
"В феврале этого года. Клуб давал деньги сопоставимые с теми, которые я получал в "Зените". Я был согласен уехать даже на более скромные условия. Это был клуб из топ-5, который регулярно борется за чемпионство в своей стране.
Переговоры вели две-три недели, но я даже не торговался – принял самые первые условия, которые мне предложили.
24 февраля представители клуба должны были прилететь в Испанию на нашу ответную игру с "Бетисом". После игры была назначена встреча, на которой я бы подписал контракт, а уже летом перешел бы в этот клуб. Но мир поменялся за два дня до матча. 23-го мне позвонили и сказали, что пока мой трансфер невозможен", - сказал он.
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