Трансфер Обамеянга в "Челси" под угрозой срыва

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Трансфер Обамеянга в "Челси" под угрозой срыва

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Челси" и "Барселона" не смогли договориться по трансферу форварда Пьера-Эмерика-Обамеянга.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, все попытки сторон договориться о трансфере 33-летнего габонца не привели к успеху.

Переговорный процесс продолжается, но проблема заключается лишь в цене на футболиста.

Англичане отказываются платить 30 млн евро, в то время как "Барселона" не хочет снижать цену.

В прошлом сезоне 33-летний Обамеянг забил 13 голов в 24 матчах за "Барселону". Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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