Трансфер Кейна в "Баварию" откладывается

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Переход нападающего Харри Кейна в "Баварию" летом 2023 года не состоится.

Ранее kicker and Sport Bild сообщили, что мюнхенскому клубу интересен англичанин, но

Как пишет Sport1.de, кандидатура Кейна вяло обсуждалась руководством «Баварии», но интерес к нему решили не усилять, так как у боссов клуба возникли сомнения по поводу трансфера этого форварда.

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