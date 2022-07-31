Трансфер форварда "Челси" в "Реал" под вопросом

Фото: твиттер Тимо Вернера/Автор неизвестен

Форвард "Челси" Тимо Вернер все ближе к тому, чтобы сменить клуб.

26-летнего игрока сборной Германии предложили "Реалу". При этом есть вероятность, что футболист согласится на роль запасного в мадридском клубе.

Ожидается, что "Челси" получит за немца 35 млн евро.

По данным El Larguero, "Реал" должен определиться с трансфером в ближайшее время.

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