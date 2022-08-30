Трансфер Ачерби в "Интер" сорвался

Фото: сайт "Лацио"/Автор неизвестен

Трансфер защитника "Лацио" Франческо Ачерби в "Интер" этим летом не состоится.

Переход игрока сорвался из-за президента миланского клуба Стивена Джана, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, президент "Интера" вмешался в сделку и заморозил её по причине того, что он не хочет увеличивать траты на зарплату игрокам.

В прошедшем сезоне Ачерби в 30 матчах итальянской Серии А забил четыре гола и отдал результативную передачу.

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