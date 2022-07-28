Трансфер 22-летнего чилийца в ЦСКА на грани срыва

Трансфер 22-летнего чилийского футболиста "Унион Эспаньола" Виктора Филипе Мендеса в ЦСКА на грани срыва.

Об этом заявил генеральный директор чилийского клуба Луис Бакедано.

"Мы всё ещё ничего не решили, и очень вероятно, что нам нужно будет дополнительно переговорить с представителями ЦСКА. При другом раскладе переход не состоится. Поэтому мы находимся в ожидании касательно этого вопроса", — приводит слова Бакедано En Cancha.

В нынешнем сезоне Мендес сыграл в 15 встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

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