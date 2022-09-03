"Трабзонспор" прекратил переговоры по форварду сборной Украины

Теги трабзонспорартем довбикднепр-1

"Трабзонспор" прекратил переговоры по форварду сборной Украины

Фото: сайт "Днепр-1"/Автор неизвестен

Турецкий "Трабзонспор" больше не ведет переговоров по поводу трансфера нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.

Как пишет Sport.ua, после закрытия трансферного окна в большинстве европейских чемпионатов "Трабзонспор" был единственным претендентом на украинца.

По информации журналист Игоря Бурбаса, турецкий клуб предлагал 10 миллионов евро и 20% от дальнейшей перепродажи игрока, однако "Днепр-1" не принял его.

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