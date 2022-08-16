"Трабзонспор" подписал 2-кратного победителя Лиги чемпионов

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"Трабзонспор" подписал 2-кратного победителя Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Трабзонспора"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Трабзонспора" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Бетиса" Марка Бартры.

Сумма трансфера составила 1,25 миллиона евро. Футболист подписал с действующим чемпионом Турции контракт до лета 2025 года.

31-летний Бартра выступал за "Бетис" с 2018 года. Всего он провел за клуб 146 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Барселону" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Испании сыграл 14 матчей и забил 1 гол. 5-кратный чемпион Испании, 4-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.

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