"Трабзонспор" подписал 2-кратного победителя Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Трабзонспора"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Трабзонспора" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Бетиса" Марка Бартры.
Сумма трансфера составила 1,25 миллиона евро. Футболист подписал с действующим чемпионом Турции контракт до лета 2025 года.
31-летний Бартра выступал за "Бетис" с 2018 года. Всего он провел за клуб 146 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Барселону" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Испании сыграл 14 матчей и забил 1 гол. 5-кратный чемпион Испании, 4-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.
Не пропустите: "Севилья" хочет купить защитника "Баварии". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Экс-защитник "Арсенала" и сборной Испании Монреаль завершил карьеру
-
"Трабзонспор" подписал 2-кратного победителя Лиги чемпионов
-
Деле Алли может перейти в турецкий топ-клуб
-
"Интер" потерял Мхитаряна после его дебютного матча
-
Владелец "Манчестер Юнайтед" отказывается отпускать Роналду
-
Норман перешел из "Ростова" в клуб Серии А
-
В "Барселоне" недовольны поведением де Йонга
-
Названы сроки восстановления Алексея Миранчука
-
"Ювентус" теряет Ди Марию
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Лиона"
-
Футболисту "Кристал Пэлас" угрожают убийством после матча с "Ливерпулем"
-
"Челси" заплатит 20 миллионов евро за таланта "Интера"
-
"Челси" теряет Канте
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить одного из лидеров "Реала"
-
"Вест Хэм" договорился о переходе основного защитника ПСЖ
-
Тен Хаг попросил "Манчестер Юнайтед" купить нападающего "Барселоны"
-
"Динамо" отказалось подписывать Дзюбу
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Френки де Йонга
-
"Вулверхэмптон" заплатит 50 млн евро за португальского хавбека
-
Манор Соломон выбыл на длительный срок почти сразу после ухода из "Шахтера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14