Товарищеский матч России с Боснией и Герцеговиной не состоится

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Известный боснийский футболист, а ныне наставник, Денис Халилович заявил об отмене матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

"Этой игры не будет. В сборной Боснии уже извинились за это соглашение о матче с россией. Они четко сказали, что не будут играть. Виной всему эта ситуация.

С кем сейчас играть сборной России? Будет очень сложно найти сильную команду, которая согласится", - сказал он.

Читайте: Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией | https://dailysports.net