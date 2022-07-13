Тотти разводится с моделью спустя 20 лет совместной жизни

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Тотти разводится с моделью спустя 20 лет совместной жизни

Фото: инстаграм Тотти\Автор неизвестен

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти разводится с моделью Илари Блази после 20 лет совместной жизни.

По словам футболиста, он пытался преодолеть кризис в отношениях, но расставания не избежать.

"Я продолжу вместе с Илари заниматься воспитанием трех наших прекрасных детей. К ней я всегда буду относиться с огромным уважением", – заявил Тотти.

По информации Corriere dello Sport, бывший футболист уже почти год встречается с фанаткой "Ромы" Ноэми Бокки. Журналисты выяснили, что она занимается флористическим дизайном и воспитывает десятилетнюю дочь и восьмилетнего сына.

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