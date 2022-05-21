Тотти попытается уговорить Дибалу перейти в "Рому"

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Тотти попытается уговорить Дибалу перейти в "Рому"

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Легенда и бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти высказался о возможном переходе в римский клуб аргентинского форварда Пауло Дибалы.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона Пауло покинет "Ювентус" на правах свободного агента.

"Посмотрим, смогу ли я привезти его в Рим. Мы встретимся в понедельник, я постараюсь убедить его.

Мы будем в Милане на благотворительном матче Самюэля Это’О, будем играть вместе, я дам ему какие-то советы.

Постараюсь кое-что донести до него, надеюсь, мы преуспеем. Это на случай, если "Рома" сходится со мной во мнении", – сказал Тотти.

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