Тотти готов отдать Дибале 10-й номер ради перехода аргентинца в "Рому"

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Тотти готов отдать Дибале 10-й номер ради перехода аргентинца в "Рому"

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может остаться в Серии А, перейдя в "Рому", сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

По информации источника, римский клуб уже направил форварду предложение о контракте, чтобы подписать его на правах свободного агента.

Напомним, что контракт Дибалы с туринским грандом истекает уже 30 июня.

В возможном переходе Пауло в "Рому" также участвует легенда римлян Франческо Тотти.

"Посмотрим, смогу ли я привезти его в Рим. Мы встретимся в понедельник, я постараюсь убедить его. Мы еще не общались. Время есть, мы сделаем это попозже.

Я бы с радостью отдал ему свой номер 10, если бы он пожелал. Но решать не мне", – сказал "император".

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