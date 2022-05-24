Тотти готов отдать Дибале 10-й номер ради перехода аргентинца в "Рому"
Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может остаться в Серии А, перейдя в "Рому", сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.
По информации источника, римский клуб уже направил форварду предложение о контракте, чтобы подписать его на правах свободного агента.
Напомним, что контракт Дибалы с туринским грандом истекает уже 30 июня.
В возможном переходе Пауло в "Рому" также участвует легенда римлян Франческо Тотти.
"Посмотрим, смогу ли я привезти его в Рим. Мы встретимся в понедельник, я постараюсь убедить его. Мы еще не общались. Время есть, мы сделаем это попозже.
Я бы с радостью отдал ему свой номер 10, если бы он пожелал. Но решать не мне", – сказал "император".
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