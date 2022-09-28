"Тоттенхэм" выкупит Кулушевски у "Ювентуса", но при нескольких условиях

Фото: твиттер Деяна Кулушевски/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" выкупит трансфер шведского нападающего туринского "Ювентуса" Деяна Кулушевски при выполнении двух условий, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 35 миллионов евро, если он проведет не менее 20 матчей, в которых сыграет не менее 45 минут. Кроме того, "шпоры" должны пробиться в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 22-летний Кулушевски провел за "Тоттенхэм" девять матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2024 года.

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