"Тоттенхэм" выдал лучший старт в чемпионате Англии с сезона-1963/64

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" показал свой лучший старт в чемпионате Англии с сезона-1963/64.

По итогам 10 туров лондонский клуб набрал 23 очка.

С начала сезона подопечные Антонио Конте выиграли 7 матчей, дважды сыграли вничью и раз проиграли.

Сейчас команда идет на третьем месте в АПЛ, отставая от лидера на один балл.

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