"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Лаутаро Мартинеса
Фото: твиттер Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен
Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к аргентинскому нападающему миланского "Интера" Лаутаро Мартинесу, сообщает La Repubblica.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом активно интересуется мадридский "Атлетико". Продажа аргентинца летом вполне вероятна.
В нынешнем сезоне 24-летний Мартинес провел за "Интер" 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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