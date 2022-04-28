"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Лаутаро Мартинеса

Фото: твиттер Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к аргентинскому нападающему миланского "Интера" Лаутаро Мартинесу, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом активно интересуется мадридский "Атлетико". Продажа аргентинца летом вполне вероятна.

В нынешнем сезоне 24-летний Мартинес провел за "Интер" 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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