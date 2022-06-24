"Тоттенхэм" ведет переговоры по Лангле

Фото: твиттер Клемана Лангле/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Клеману Лангле, сообщает ESPN.

По сведениям источника, клубы уже начали переговоры об аренде футболиста в летнее трансферное окно. Английский клуб готов платить игрока значительную часть из его зарплаты, которая составляет 5,8 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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