"Тоттенхэм" ведет переговоры по Лангле

Теги барселонатоттенхэмклеман ланглетрансферы

"Тоттенхэм" ведет переговоры по Лангле

Фото: твиттер Клемана Лангле/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Клеману Лангле, сообщает ESPN.

По сведениям источника, клубы уже начали переговоры об аренде футболиста в летнее трансферное окно. Английский клуб готов платить игрока значительную часть из его зарплаты, которая составляет 5,8 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Бавария" отказалась продавать Левандовски в "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" может арендовать Кунде

"Барселона" может арендовать Кунде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов