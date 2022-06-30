"Тоттенхэм" в шаге от подписания бразильского форварда

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"Тоттенхэм" в шаге от подписания бразильского форварда

Фото: твиттер Ришарлисона/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" до конца недели завершит трансфер нападающего "Эвертона" Ришарлисона.

По данным Sky Sports, лондонский клуб надеется закрыть сделку в ближайшие 24 часа. 

В то же время "Эвертон" надеется продать футболиста до пятницы, когда у них завершается финансовый год. Таким образом, в клубе смогут обеспечить соответствие их деятельности финансовому фэйр-плей АПЛ.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "шпоры" уже обсудили условия личного контракта с бразильцем. 

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