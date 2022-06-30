"Тоттенхэм" в шаге от подписания бразильского форварда
Фото: твиттер Ришарлисона/Автор неизвестен
"Тоттенхэм" до конца недели завершит трансфер нападающего "Эвертона" Ришарлисона.
По данным Sky Sports, лондонский клуб надеется закрыть сделку в ближайшие 24 часа.
В то же время "Эвертон" надеется продать футболиста до пятницы, когда у них завершается финансовый год. Таким образом, в клубе смогут обеспечить соответствие их деятельности финансовому фэйр-плей АПЛ.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, "шпоры" уже обсудили условия личного контракта с бразильцем.
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