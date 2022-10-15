"Тоттенхэм" уверенно победил "Эвертон"

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"Тоттенхэм" уверенно победил "Эвертон"

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" на своем поле обыграл ливерпульский "Эвертон" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Харри Кейна и Пьера-Эмиля Хейбьерга.

"Тоттенхэм", набрав 23 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 10 очками остался на 14-й позиции.

"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: Кейн, 59 (с пенальти) - 1:0, Хейбьерг, 86 - 2:0

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти (Спенс, 90), Дайер, Дэвис, Ромеро (Санчес, 87), Перишич, Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 90), Сон Хын Мин, Кейн (Лукас Моура, 90), Ришарлисон (Биссума, 52).

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Гарнер, 67), Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе (Рондон, 81), Онана, Грэй, Макнил, Мопе (Кэлверт-Льюин, 66), Ивоби.

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