"Тоттенхэм" уничтожил "Норвич" и пробился в Лигу чемпионов
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 38-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Норвич" со счетом 5:0.
Победу лондонскому клубу принесли дубли Деяна Кулушевски и Сон Хын Мина, а также гол Харри Кейна.
"Тоттенхэм", набрав 71 очко, занял четвертое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и пробился в Лигу чемпионов. "Норвич" с 22 очками финишировал на последней, 20-й позиции, и вылетел в Чемпионшип.
"Норвич" – "Тоттенхэм" - 0:5 (0:2)
Голы: Кулусевски, 16 - 0:1, Кейн, 32 - 0:2, Кулусевски, 64 - 0:3, Сон Хын Мин, 70 - 0:4, Сон Хын Мин, 75 - 0:5
"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Байрэм (Циммерманн, 36), Соренсен, Яннулис, Дауэлл (Спринджетт, 61), Рашица, Ле-Мелу (Рупп, 71), Норманн, Пукки.
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Бергвейн, 73), Дайер, Дэвис, Санчес, Сессеньон, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс, 73), Кулусевски (Лукас Моура, 68), Кейн.
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|41
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|8
|Вулверхэмптон
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|Бернли
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|20
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