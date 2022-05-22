"Тоттенхэм" уничтожил "Норвич" и пробился в Лигу чемпионов

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Норвич" со счетом 5:0.

Победу лондонскому клубу принесли дубли Деяна Кулушевски и Сон Хын Мина, а также гол Харри Кейна.

"Тоттенхэм", набрав 71 очко, занял четвертое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и пробился в Лигу чемпионов. "Норвич" с 22 очками финишировал на последней, 20-й позиции, и вылетел в Чемпионшип.

"Норвич" – "Тоттенхэм" - 0:5 (0:2)

Голы: Кулусевски, 16 - 0:1, Кейн, 32 - 0:2, Кулусевски, 64 - 0:3, Сон Хын Мин, 70 - 0:4, Сон Хын Мин, 75 - 0:5

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Байрэм (Циммерманн, 36), Соренсен, Яннулис, Дауэлл (Спринджетт, 61), Рашица, Ле-Мелу (Рупп, 71), Норманн, Пукки.

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Бергвейн, 73), Дайер, Дэвис, Санчес, Сессеньон, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс, 73), Кулусевски (Лукас Моура, 68), Кейн.

Не пропустите: Зидан отклонил предложение ПСЖ. | https://dailysports.net