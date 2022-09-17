"Тоттенхэм" уничтожил "Лестер" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Лестер" со счетом 6:2.

Победу лондонскому клубу принесли хет-трик Сон Хын Мина, голы Харри Кейна, Эрика Дайера и Родриго Бентанкура. У гостей отличились Джеймс Мэддисон и Юри Тилеманс.

"Тоттенхэм", набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 1 очком остался на последнем, 20-м месте.

"Тоттенхэм" – "Лестер" - 6:2 (2:2)

Голы: Тилеманс, 6 (с пенальти) - 0:1, Кейн, 8 - 1:1, Дайер, 21 - 2:1, Мэддисон, 41 - 2:2, Бентанкур, 47 - 3:2, Сон Хын Мин, 73 - 4:2, Сон Хын Мин, 84 - 5:2, Сон Хын Мин, 86 - 6:2

"Тоттенхэм": Льорис, Дайер, Лангле, Санчес (Ромеро, 59), Перишич (Эмерсон, 55), Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Биссума, 70), Кейн, Ришарлисон (Сон Хын Мин, 59).

"Лестер": Уорд, Кастань, Эванс, Фас, Джастин, Мэддисон, Барнс, Ндиди (Сумаре, 85), Тилеманс, Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 74), Дака (Варди, 74).

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