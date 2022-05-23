"Тоттенхэм" согласовал трансфер экс-вратаря сборной Англии

Фото: твиттер Фрейзера Форстера/Автор неизвестен

Вратарь "Саутгемптона" Фрейзер Форстер перейдет в "Тоттенхэм", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Голкипер достанется лондонскому клубу бесплатно, так как его контракт со "святыми" истекает ближайшим летом. Для завершения трансфера Форстеру осталось пройти медицинское обследование.

34-летний Форстер в нынешнем сезоне провел за "Саутгемптон" 24 матча во всех турнирах и пропустил 44 гола. За сборную Англии он выступал с 2013 по 2017 годы, принял участие в шести поединках и пропустил семь мячей.

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