"Тоттенхэм" сделал предложение по Малиновскому

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"Тоттенхэм" сделал предложение по Малиновскому

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" сделал предложение по трансферу полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб хочет арендовать футболиста до закрытия летнего трансферного окна. "Аталанта" в свою очередь настаивает только на продаже хавбека за 30-35 миллионов евро. Пока что клубы далеки от договоренности.

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" два матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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