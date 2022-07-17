"Тоттенхэм" сделал предложение по Депаю

Теги барселонатоттенхэммемфис депай

"Тоттенхэм" сделал предложение по Депаю

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" начал переговоры по трансферу голландского нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 17 миллионов евро. При этом каталонцы хотят получить за игрока 20 миллионов. Таким образом, клубы, скорее всего, достигнут компромисса. 

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "МЮ" купил защитника "Аякса" за 57 миллионов евро. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов