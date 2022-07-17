"Тоттенхэм" сделал предложение по Депаю

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" начал переговоры по трансферу голландского нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 17 миллионов евро. При этом каталонцы хотят получить за игрока 20 миллионов. Таким образом, клубы, скорее всего, достигнут компромисса.

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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