"Тоттенхэм" сделал предложение по Депаю
Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен
"Тоттенхэм" начал переговоры по трансферу голландского нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 17 миллионов евро. При этом каталонцы хотят получить за игрока 20 миллионов. Таким образом, клубы, скорее всего, достигнут компромисса.
В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|27
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|Челси
|27
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|5
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18