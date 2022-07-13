"Тоттенхэм" с хоккейным счетом разгромил сборную корейской лиги
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Лондонский "Тоттенхэм" в товарищеском матче разгромил сборную корейской лиги со счетом 6:3.
Победу "шпорам" принесли дубли Харри Кейна и Сон Хын Мина, гол Эрика Дайера и автогол Ким Джин Хека.
Сборная K-Лиги – "Тоттенхэм" – 3:6 (1:1)
Голы: Дайер, 30 - 0:1, Чо, 45 - 1:1, Чжин, 47 (автогол) - 1:2, Велдвейк, 52 - 2:2, Кейн, 54 - 2:3, Сон, 68 (с пенальти) - 2:4, Амано, 71 - 3:4, Кейн, 75 - 3:5, Сон, 85 - 3:6
"Тоттенхэм": Остин (Льорис, 46), Роял (Доэрти, 46), Ромеро (Сарр, 46), Дайер (Уайт, 78), Санчес (Сайерс, 78), Сессеньон (Хейбьерг, 46), Бентанкур (Танганга, 46), Скипп (Кейн, 46), Моура (Фэган-Уолкотт, 78), Хиль (Сон, 46), Ришарлисон (Пэрротт, 78).
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