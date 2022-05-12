"Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" и обострил борьбу за ЛЧ

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"Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" и обострил борьбу за ЛЧ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0.

Победу "шпорам" принесли дубль Харри Кейна и гол Сон Хын Мина. Стоит отметить, что "канониры" больше тайма играли вдесятером из-за удаления Роба Холдинга.

"Тоттенхэм", набрав 65 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 66 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.

"Тоттенхэм" – "Арсенал" - 3:0 (2:0)
Голы: Кейн, 22 (с пенальти) - 1:0, Кейн, 37 - 2:0, Сон Хын Мин, 47 - 3:0

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис (Родон, 82), Санчес, Сессеньон, Сон Хын Мин (Бергвейн, 72), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Лукас Моура, 72), Кейн.

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэл (Нуну Тавареш, 76), Томиясу, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа (Ляказетт, 73), Мартинелли (Смит-Роу, 64), Сака.

Удаление: Холдинг (33).

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