"Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" и обострил борьбу за ЛЧ
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0.
Победу "шпорам" принесли дубль Харри Кейна и гол Сон Хын Мина. Стоит отметить, что "канониры" больше тайма играли вдесятером из-за удаления Роба Холдинга.
"Тоттенхэм", набрав 65 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 66 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.
"Тоттенхэм" – "Арсенал" - 3:0 (2:0)
Голы: Кейн, 22 (с пенальти) - 1:0, Кейн, 37 - 2:0, Сон Хын Мин, 47 - 3:0
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис (Родон, 82), Санчес, Сессеньон, Сон Хын Мин (Бергвейн, 72), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Лукас Моура, 72), Кейн.
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэл (Нуну Тавареш, 76), Томиясу, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа (Ляказетт, 73), Мартинелли (Смит-Роу, 64), Сака.
Удаление: Холдинг (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18