"Тоттенхэм" продлил контракт с основным защитником

Теги тоттенхэмбен дэвис

"Тоттенхэм" продлил контракт с основным защитником

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Беном Дэвисом.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2025 года.

29-летний Дэвис выступает за "Тоттенхэм" с лета 2014 года. Всего он провел за клуб 270 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 22 результативные передачи. Ранее играл за "Суонси". За сборную Уэльса сыграл 73 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: "Челси" не отпускает своих лидеров в "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" нацелился на одного из лидеров "Интера"

"Челси" нацелился на одного из лидеров "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов