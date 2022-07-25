"Тоттенхэм" продлил контракт с основным защитником

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Беном Дэвисом.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2025 года.

29-летний Дэвис выступает за "Тоттенхэм" с лета 2014 года. Всего он провел за клуб 270 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 22 результативные передачи. Ранее играл за "Суонси". За сборную Уэльса сыграл 73 матча и забил 1 гол.

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