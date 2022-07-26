"Тоттенхэм" предпримет меры из-за интереса "Баварии" к Кейну

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"Тоттенхэм" предпримет меры из-за интереса "Баварии" к Кейну

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с нападающим Харри Кейном из-за интереса к нему со стороны "Баварии", сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, английский клуб собирается предложить футболисту новое долгосрочное соглашение. Нынешнее соглашение форварда истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 50 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

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