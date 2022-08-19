"Тоттенхэм" предложил воспитанника "Реала" в обмен на Малиновского

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"Тоттенхэм" предложил воспитанника "Реала" в обмен на Малиновского

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Аталанты" и сборной Украины Руслану Малиновскому, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, английский клуб готов предложить в обмен на украинца испанского защитника Серхио Регилона, чтобы не платить требуемые итальянцами 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что у Малиновского произошел конфликт с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. На счету 25-летнего Регилона два забитых мячей и три голевые передачи в 31 поединке за "Тоттенхэм".

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