"Тоттенхэм" предложил "Эвертону" обмен форвардами

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"Тоттенхэм" предложил "Эвертону" обмен форвардами

Фото: твиттер Стивена Бергвейна/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему "Эвертону" Ришарлисону, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, лондонский клуб готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро, а также отдать голландского Стивена Бергвейна.

В прошлом сезоне 25-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. На счету 24-летнего Бергвейна четыре забитых мяча и две голевые передачи в 32 поединках за "Тоттенхэм".

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