"Тоттенхэм" предложил 40 млн евро за одного из лидеров "Ромы"

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"Тоттенхэм" предложил 40 млн евро за одного из лидеров "Ромы"

Фото: твиттер Николо Дзаньоло/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" не оставляет попыток приобрести полузащитника римской "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро. Впрочем, римляне не приняли предложение, так как хотят получить не менее 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Дзаньоло провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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