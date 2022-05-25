"Тоттенхэм" получит дополнительное финансирование благодаря выходу в ЛЧ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

"Тоттенхэм" официально объявил о том, что этим летом получит дополнительные средства от акционеров.

Сообщается, что для нужд лондонского клуба будет выделено 150 миллионов фунтов.

Как отмечается в заявлении "шпор", увеличение капитала даст клубу финансовую гибкость и возможность для дальнейших инвестиций "на поле и за его пределами".

Напомним, что в этом сезоне АПЛ "Тоттенхэм" финишировал на четвертой строчке, благодаря чему обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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