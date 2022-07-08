"Тоттенхэм" подписал защитника "Барселоны"

Фото: твиттер Клемана Лангле/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле ближайший сезон проведет в лондонском "Тоттенхэме".

Лондонцы арендовали 27-летнего француза на год без опции выкупа.

Информацию подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист отмечает, что в условиях контракта прописано распределение зарплаты футболисты между клубами.

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