"Тоттенхэм" подписал вратаря сборной Англии

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о переходе вратаря "Саутгемптона" Фрейзера Форстера.

Голкипер достался лондонцам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

34-летний Форстер выступал за "Саутгемптон" с 2014 года. Всего он провел за клуб 161 матч и пропустил 192 гола. Ранее играл за "Ньюкасл", "Стокпорт", "Бристоль Роверз", "Норвич" и "Селтик". За сборную Англии сыграл шесть матчей.

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