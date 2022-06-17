"Тоттенхэм" подписал африканского хавбека

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о переходе малийского полузащитника "Брайтона" Ива Биссума.

Сумма трансфера составила 29 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов за счет бонусов. Лондонский клуб заключил с футболистом контракт до лета 2026 года.

25-летний Биссума выступал за "Брайтон" с 2018 года. Всего он провел за клуб 123 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Реал Бамако" и "Лилль". За сборную Мали сыграл 27 матчей и забил три мяча.

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