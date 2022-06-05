"Тоттенхэм" отказался подписывать Дибалу: названа причина

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала не перейдет в лондонский "Тоттенхэм", сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб отказался от подписания футболиста из-за его финансовых требований. Форвард хотел получать зарплату в размере 17 миллионов евро в год. Есть вероятность, что теперь аргентинец перейдет в "Интер".

Напомним, что Дибала отказался продлевать с "Ювентусом" контракт, который истекает в конце июня. Таким образом, он перейдет в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

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