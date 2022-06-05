"Тоттенхэм" отказался подписывать Дибалу: названа причина

Теги тоттенхэмювентуспауло дибала

"Тоттенхэм" отказался подписывать Дибалу: названа причина

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала не перейдет в лондонский "Тоттенхэм", сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб отказался от подписания футболиста из-за его финансовых требований. Форвард хотел получать зарплату в размере 17 миллионов евро в год. Есть вероятность, что теперь аргентинец перейдет в "Интер".

Напомним, что Дибала отказался продлевать с "Ювентусом" контракт, который истекает в конце июня. Таким образом, он перейдет в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: Аллегри рассказал о проблемах Дибалы. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины

Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов