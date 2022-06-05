"Тоттенхэм" отказался подписывать Дибалу: названа причина
Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала не перейдет в лондонский "Тоттенхэм", сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, английский клуб отказался от подписания футболиста из-за его финансовых требований. Форвард хотел получать зарплату в размере 17 миллионов евро в год. Есть вероятность, что теперь аргентинец перейдет в "Интер".
Напомним, что Дибала отказался продлевать с "Ювентусом" контракт, который истекает в конце июня. Таким образом, он перейдет в другой клуб бесплатно.
В минувшем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
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