"Тоттенхэм" отказал двум клубам АПЛ в трансфере Лукаса Моуры

Теги тоттенхэмлукас моураастон вилланьюкасл юнайтед

"Тоттенхэм" отказал двум клубам АПЛ в трансфере Лукаса Моуры

Фото: твиттер Лукаса Моуры/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" в летнее трансферное окно отказал двум клубам английской Премьер-лиги в трансфере бразильского полузащитника Лукаса Моуры, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболиста хотели купить "Ньюкасл" и "Астон Вилла", но руководство "шпор" решило не расставаться с ним.

В нынешнем сезоне 30-летний Лукас Моура провел за "Тоттенхэм" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Фенербахче" согласовал трансфер форварда "Челси". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 сентября

Главные новости дня: 1 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов