"Тоттенхэм" отказал двум клубам АПЛ в трансфере Лукаса Моуры

Фото: твиттер Лукаса Моуры/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" в летнее трансферное окно отказал двум клубам английской Премьер-лиги в трансфере бразильского полузащитника Лукаса Моуры, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболиста хотели купить "Ньюкасл" и "Астон Вилла", но руководство "шпор" решило не расставаться с ним.

В нынешнем сезоне 30-летний Лукас Моура провел за "Тоттенхэм" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Фенербахче" согласовал трансфер форварда "Челси". | https://dailysports.net