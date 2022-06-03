"Тоттенхэм" определился с ценой на Бергвейна

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"Тоттенхэм" определился с ценой на Бергвейна

Фото: твиттер Стивена Бергвейна/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" намерен избавиться от голландского полузащитника Стивена Бергвейна, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста 25 миллионов евро. Главный претендентом на игрока является амстердамский "Аякс", но голландский клуб не готов платить больше 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 24-летний Бергвейн провел за "Тоттенхэм" 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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