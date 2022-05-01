"Тоттенхэм" одержал важную победу над "Лестером"
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 3:1.
Победу лондонскому клубу принес дубль Сона Хын-Мина и гол Харри Кейна. В составе гостей отличился Келечи Ихеаначо.
"Тоттенхэм", набрав 61 очко, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 42 очками остался на 11-й позиции.
"Тоттенхэм" - "Лестер" - 3:1 (1:0)
Голы: Кейн, 22 - 1:0, Сон Хын-Мин, 60 - 2:0, Сон Хын-Мин, 79 - 3:0, Ихеаначо, 90 - 3:1
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис, Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс, 82), Сон Хын-Мин (Бергвейн, 82), Лукас Моура, Кейн.
"Лестер": Шмейхель, Томас, Сеюнджю, Амарти, Кастань, Менди, Сумаре (Брант, 67), Перес (Тилеманс, 76), Олбрайтон, Ихеаначо, Дака (Варди, 67).
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|Челси
|27
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|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|39
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|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|31
|15
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|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
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|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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