"Тоттенхэм" одержал сложную победу в АПЛ

Теги тоттенхэмбрайтон & хоув альбион

"Тоттенхэм" одержал сложную победу в АПЛ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Брайтон" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Харри Кейн.

"Тоттенхэм", набрав 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 14 очками занимает шестое место.

"Брайтон" – "Тоттенхэм" - 0:1 (0:1)
Гол: Кейн, 22 - 0:1

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман (Лэмпти, 88), Эступиньян (Митома, 67), Марч, Гросс (Лаллана, 82), Мак Аллистер, Кайседо (Гилмор, 89), Уэлбек, Троссард.

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Биссума (Ришарлисон, 70), Сон Хын Мин (Перишич, 80), Кейн (Скипп, 90).

Не пропустите: "Ман Сити" – "Саутгемптон" - 4:0 (видеообзор). | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" на 95-й минуте упустила победу над "Боруссией" Дортмунд

"Бавария" на 95-й минуте упустила победу над "Боруссией" Дортмунд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов