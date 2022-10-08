"Тоттенхэм" одержал сложную победу в АПЛ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Брайтон" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Харри Кейн.

"Тоттенхэм", набрав 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 14 очками занимает шестое место.

"Брайтон" – "Тоттенхэм" - 0:1 (0:1)

Гол: Кейн, 22 - 0:1

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман (Лэмпти, 88), Эступиньян (Митома, 67), Марч, Гросс (Лаллана, 82), Мак Аллистер, Кайседо (Гилмор, 89), Уэлбек, Троссард.

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Биссума (Ришарлисон, 70), Сон Хын Мин (Перишич, 80), Кейн (Скипп, 90).

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